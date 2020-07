Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Gil Vicente:

[A forma de jogar do Gil Vicente surpreendeu-o?] «Não, não surpreendeu.

[Pedia mais de dez minutos de compensação. Porquê?] Eu? Eu não pedi nada, o treinador não pede nada.

[As altas temperaturas condicionou a equipa?] Nunca tivemos uma temperatura acima dos 23 graus em Vila do Conde e nos jogos que fizemos e é mau jogar assim, mas é uma situação igual para as duas equipas. Foi uma situação nova para nós. A equipa do Gil Vicente fez pela vida e ao intervalo merecia estar a vencer. Tivemos alguma dificuldade em circular a bola e mesmo sem bola não estivemos ao nosso nível.

Na segunda parte fizemos algumas alterações porque não estávamos satisfeitos. A nossa intenção era clara, vencer o jogo. Há a situação da grande penalidade que é discutível, convém vê-la. O árbitro teve aquela interpretação, temos de a respeitar. Não tenho mais nada a dizer sobre o jogo porque não houve mais jogo.

[Como reage ao facto de Vítor Oliveira ter admitido que a equipa fez para perder tempo?] Não reajo.»