Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Gil Vicente:

«Este jogo onde houve muitas contrariedades. Arriscamos numa equipa um pouco diferente, com jogadores que chegaram há menos tempo que os outros. Não entramos bem, o Gil Vicente conseguiu ter mais bola e não foi uma boa primeira meia hora da minha equipa. No final da primeira parte, onde estivemos ligeiramente por cima, acabamos por fazer o 1-0.

Na segunda parte, entrámos melhor, já conseguimos fazer um jogo normal e ter mais espaço para jogar. Fazemos o 2-0, já depois de fazermos algumas alterações. De 11 para 11 não perdíamos este jogo. Estávamos bem a defender e o Gil Vicente, apesar de ter mais bola, não conseguia criar perigo.

Expulsão do Guga, o capitão de equipa, e depois da lesão de Josué, tivemos de meter o Samaris a central, de recurso. O Gil acaba por marcar um golo nas costas da defesa, que não está rotinada, e depois, não há palavras para descrever. O Fábio Ronaldo levou um soco e tem de sair com um amarelo. Tinha de ser expulso [Kevin Medina] e não foi. E há VAR! Ficamos com nove jogadores, o Gil marca e está tudo bem. Podíamos ter jogado melhor, podíamos.

[otimismo com os reforços?] Houve três coisas muito positivas: a integração de vários jogadores que tiveram a estreia hoje, frente a um Gil Vicente que tem uma boa equipa. A reação às contrariedades que tivemos ao longo do jogo e ainda acabámos com um ponto. Tenho pena que não tenha sido um jogo normal. Acabamos por empatar em Chaves, Estoril e frente ao Gil e esta paragem vai fazer bem à equipa.

[lesão de Aderllan Santos] Foi uma lesão no joelho, mas não sei a gravidade. Estávamos a jogar com o Josué, que era estreia, entrou o Patrick, estreia, e depois o Samaris, que também se estreia. Acabamos por conquistar um ponto, que foi um mau-menor».