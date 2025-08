O Gil Vicente venceu o Rio Ave por 3-1 em mais um jogo de preparação. A partida decorreu na manhã deste sábado no Estádio do Rio Ave. O destaque da partida foi Martín Fernández, que bisou para dar a vitória à equipa de Barcelos.

Além dos dois golos do médio uruguaio, Pablo Felipe foi quem marcou o outro golo da equipa do Gil Vicente. Do lado do Rio Ave, foi André Luiz quem marcou o golo da equipa.

O Rio Ave registou, assim a primeira derrota em seis jogos de preparação. Já o Gil Vicente garante o segundo triunfo também em seis jogos de pré-época.

A estreia na Liga do Gil Vicente está marcada para o dia 9 de agosto, em casa do Nacional. O Rio Ave, por sua vez, ia estrear-se frente ao Benfica, mas o jogo foi adiado. Assim, a equipa de Vila do Conde arranca a Liga contra o Nacional, em casa, no dia 17 de agosto.