Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, admitiu este sábado, vontade de continuar no comando da equipa vila-condense na próxima época. O treinador falou durante a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, num jogo para o qual não conta com o lesionado Brandon Aguilera, nem com o castigado Ntoi.

Permanência na próxima época

«Estou muito satisfeito por estar aqui e quero fazer uma época ainda melhor no próximo ano. Tenho mais um ano de contrato, por isso, provavelmente vou ficar, mas no futebol nunca se sabe. Foi uma época construtiva. Já temos um bom grupo base para a próxima época. Precisamos de algumas contratações para subir o nível. A estabilidade é fundamental para um clube e para uma equipa.»

Final da temporada no Rio Ave

«Estamos totalmente motivados para todos os jogos. Não se trata da classificação ou dos objetivos na tabela. Jogamos cada jogo como uma final. Quero transformar a frustração da derrota com o Vitória de Guimarães em paixão e energia para fazermos um grande jogo em casa»

Receção ao Gil Vicente este domingo a partir das 20:30

«Vai ser um jogo difícil. O Gil Vicente é uma equipa muito boa, está a fazer uma grande época. Eles querem pontos pelos motivos deles, nós pelos nossos. Vai ser uma batalha. Quero ver a equipa competitiva, como tem sido nos últimos meses, com energia e agressividade para ganhar.