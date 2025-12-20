Vangelis Samios, treinador-adjunto do Rio Ave, disse na sala de imprensa que a equipa merecia ter saído deste jogo com a vitória, apesar de reconhecer uma má primeira parte.

Qual a análise que faz a este jogo?

Foi a nossa estratégia dar bola ao Gil Vicente e fechar os espaços. Quisemos aproveitar os espaços deixados pelo Gil Vicente e aproveitar o contra-ataque, mas na primeira parte foi difícil. Ao intervalo falámos com os jogadores e na segunda parte já se notou a diferença. Foi importante ter marcado logo após termos sofrido primeiro. Estivemos muito perto de vencer, mas não conseguimos e acho que não merecíamos este empate. Com os pontos que temos perdido nos últimos minutos, podíamos estar nos top-6. Nós não gostamos só de defender, mas queremos aproveitar a boa forma do André e do Clayton. Hoje merecíamos vencer. Eu sei que somos novos nesta Liga, não conhecemos a dinâmica das equipas, mas queremos agradecer aos adeptos que com este tempo não nos deixou de apoiar.