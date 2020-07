Vítor Oliveira, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Rio Ave:

«Uma vitória muito importante para as contas do campeonato. Não sabemos se 36 pontos chegam, mas é uma situação mais confortável. Faltam 12 pontos, temos uma vantagem de nove pontos para o Portimonense dá algum conforto. Não será o número necessário, mas faltam quatro jogos e ainda vamos pontuar. Queria dedicar esta vitória a todos os barcelenses.

Nós sabíamos que íamos sofrer porque estávamos a jogar contra o Rio Ave, que é a equipa que melhor está a jogar em Portugal. Hoje não jogou e eu creio que por mérito da equipa do Gil Vicente. Na primeira parte estivemos melhor, fizemos um golo e podíamos ter feito mais. Na segunda parte, os primeiros dez minutos foram equilibrados, com a expulsão do Ruben, sentimos ainda mais dificuldades.

Contrariamente áquilo que idealizamos para a equipa, hoje também perdemos tempo por quatro razões: primeiro porque estávamos a ganhar; depois pela qualidade do adversário; pela necessidade de pontos e a inferioridade numérica. Tudo isto somado, levou a que retardássemos o jogo.

O que é de notar, e apesar de todos os protestos da equipa adversária, é que não houve uma palavra sobre as duas faltas gravosas de Matheus e que deveriam ser punidas com amarelo, levando à expulsão; depois, na segunda parte, o Filipe Augusto fez uma falta grosseira e, depois de levar amarelo, pontapeia a bola e tem de levar o segundo. É o elementar, o básico. Se não virmos isso, não vemos nada. Sou muito contestatário com o tempo que os árbitros dão, mas também penso que é a primeira vez em Portugal que dão dez minutos de compensação.