O Rio Ave não venceu na Luz, mas deixou frente ao Benfica uma excelente imagem à qual Luís Freire quer dar continuidade frente ao Desp. Chaves.

Os vilacondenses ainda não venceram fora na Liga, mas o técnico de 38 anos acredita que a visita a Trás-os-Montes pode mudar esse paradigma.

«Da nossa parte, a grande responsabilidade é dar o máximo e estarmos concentrados e empenhados, tendo alegria e prazer em fazer o nosso jogo. Nunca é fácil para ninguém jogar em Chaves, mas compete-nos ir à procura destes três pontos, tal como nas outras partidas. Sabemos que, se tivermos sempre uma personalidade forte a jogar fora, temos mais possibilidades de pontuar e vencer», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Temos vindo já há algum tempo a justificar mais pontos fora de casa. Não tem sido por falta de comportamentos e de capacidade, pois a equipa tem sido muito rematadora, cria oportunidades e joga de maneira mais consistente. A nossa obrigação é dar o máximo e representar em campo aquilo que trabalhamos. Ou seja, jogar, reagir à perda [da bola] e estar organizados defensivamente, sabendo os pontos fortes do adversário», acrescentou.

O Rio Ave ocupa atualmente a antepenúltima posição do campeonato, de playoff de descida, o Freire reconhece a importância da partida ante os flavienses, últimos classificados.

«Esperamos um Desportivo de Chaves a jogar entre o ‘4-3-3’ e o ‘5-4-1’, com capacidade para pressionar, estar organizado em zonas mais baixas do campo e ser forte em vários momentos, que estão identificados por nós e foram transmitidos aos jogadores», referiu.

«Temos de ir jogo a jogo e procurar os pontos necessários [para a permanência]. Houve vários jogos que deixámos fugir, alguns deles por responsabilidade nossa. Em termos de caudal, até foi uma primeira volta boa. Creio que com um pouco de estabilidade, com um plantel equilibrado e um jogo consistente, podemos fazer uma segunda volta», continuou.

Sobre Guga, que tem sido apontado a uma saída no mercado de inverno, Luís Freire realçou o envolvimento do médio com a equipa: «O Guga tem estado a um nível muito alto há três anos praticamente seguidos e, como é lógico, os atletas aparecem mais quando a equipa está melhor. Ele teve uma lesão chata no início da época, mas está envolvido com a equipa, tem tido bom rendimento e toda a gente gosta dele. É um dos nossos capitães e estará cá até estar cá. Neste momento, o Guga está completamente envolvido no plano de jogo para amanhã [no domingo].»

O Rio Ave joga este domingo em casa do Desp. Chaves a partir das 18h00, em jogo da 18.ª jornada da Liga.