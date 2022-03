A vitória do Rio Ave na receção ao Penafiel ficou marcada por um enorme gesto de solidariedade dos vilacondenses para com a Ucrânia, país que está a ser atacado militarmente pela Rússia.

Jogadores e vários adeptos entraram em campo a utilizar uma camisola com as cores da bandeira ucraniana, e com uma mensagem clara: «Protejam os céus da Ucrânia.»

Um pedido com a intenção de proteger o povo ucraniano dos ataques aéreos por parte do exército russo.

Além disso, os futebolistas jogaram com os seus nomes escritos em ucraniano camisolas de jogo. As referidas camisolas vão agora ser vendidas e o «valor angariado reverte para a aquisição de bens de primeira necessidade a serem enviados para a Ucrânia», como explica o Rio Ave.

Veja na galeria acima associada.