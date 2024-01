João Teixeira é reforço do Rio Ave até ao final da época.

Em comunicado, o emblema de Vila do Conde informou que o médio de 29 anos chega por empréstimo do Al-Marikhiya, do Qatar.

Formado no Benfica, João Teixeira regressa a Portugal meio ano depois de ter deixado o Chaves para rumar ao Médio Oriente.

O Rio Ave, cuja suspensão de inscrever jogador foi recentemente levantada, tem sido das equipa da Liga mais ativas neste mercado: João Teixeira é o terceiro reforço de inverno dos vilacondenses, depois de Tanlongo, Hélder Sá.

Recorde-se ainda que Yakubu Aziz foi reintegrado após o fim do empréstimo aos chineses do Wuhan Three Towns.