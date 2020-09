As bancadas vão estar vazias, o relvado não terá Zlatan Ibrahimovic, mas é o AC Milan em Vila do Conde. O Estádio dos Arcos receberá o convidado mais ilustre da sua história - com a devida vénia aos maiores emblemas portugueses - e verá o Rio Ave a jogar o mais mediático dos jogos que tem no palmarés.



Não podemos considerá-lo o mais importante, pois há finais de Taça de Portugal e da Taça da Liga, além de subidas de divisão e qualificações europeias, a rivalizar com esta data. Mas é, e nisso estaremos todos de acordo, o oponente mais titulado que alguma visitou os Arcos a estar do outro lado da barricada.



O Maisfutebol aproveita o momento para desejar boa sorte ao Rio Ave e recordar as anteriores oito visitas do AC Milan ao nosso país em jogos oficiais para as provas da UEFA. Tudo começou em 1965, no Estádio Alfredo da Silva (Lavradio) no Barreiro, casa da então famosa CUF.



Os rossoneri, talvez o mais poderoso emblema do futebol europeu nos anos 90, atravessam um período difícil, sem títulos, e procuram na Liga Europa reencontrar o caminho para as conquistas europeias. Agora treinado por Stefano Pioli, o Milan não é campeão de Itália desde 2011, não vence a taça desde 2003 e a Liga dos Campeões desde 2007. Foi nesse ano, de resto, que visitou Portugal pela última vez.



O Maisfutebol oferece-lhe um dossier especial para reviver todos os jogos do AC Milan em Portugal. Venha daí nesta viagem cheia de momentos inesquecíveis. ESTÁ TUDO AQUI.