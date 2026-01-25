Declarações de Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações à flash da Sporttv, após a derrota frente ao Nacional por 4-0, este domingo, 25 de janeiro, na Madeira.

[Que análise faz à partida?]

Quando perdemos por 4-0, não temos de analisar nada. Sais do campo e segues para o próximo jogo. Quando sofremos golos assim, não há nada para analisar. Temos de pedir desculpa aos adeptos que fizeram tantos quilómetros. A nossa performance não foi o que queríamos.

[Na segunda parte tentou uma abordagem diferente, mas não resultou…]

Sim, tentámos ser mais atacantes. Mudámos a formação, mas os problemas continuaram.

[Por que não jogou o Mizsta?]

Teve algum desconforto nas costas nos últimos dias e, então, não arriscámos.