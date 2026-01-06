André Luiz agradece aos adeptos do Rio Ave: «Agora é continuar a ajudar»
Avançado eleito pelos adeptos vilacondenses como melhor jogador do mês de dezembro
André Luiz foi eleito pelos adeptos do Rio Ave como o melhor jogador do mês de dezembro e, numa altura em que o mercado está aberto e que o avançado tem sido apontado ao Benfica, o jogador brasileiro agradece a distinção e garante empenho para continuar a ajudar a equipa de Vila do Conde.
«O prémio individual é importante para todos os jogadores, mas para mim o mais importante é a equipa que todos os dias, nos treinos e nos jogos, me vai dando confiança para eu poder ajudar a equipa», começa por destacar um sorridente André Luiz.
Com sete golos e cinco assistências na primeira volta da Liga, André Luiz é um dos jogadores mais cobiçados nesta janela de mercado, mas o avançado diz que está focado em continuar a ajudar o Rio Ave.
«Quero agradecer a todos os adeptos que vêm aqui ao estádio apoiar-nos em todos os jogos. Agora é continuar a ajudar o Rio Ave, com golos, assistências, como puder», destacou ainda.