Clayton, avançado do Rio Ave, não escondeu que o seu futuro pode estar prestes a tomar um novo rumo. Numa entrevista ao Canal 11, o jogador de 26 anos confirmou o interesse de FC Porto, Benfica e Sporting, mas também revelou ambições mais altas, incluindo um sonho de jogar na Premier League.

«Fico muito feliz por aparecer interesse do FC Porto, Benfica e Sporting. Não tenho 'é isso que quero'. Se for para acontecer aqui ou noutro lugar, fico tranquilo», afirmou Clayton, deixando claro que não fecha as portas a nenhuma possibilidade.

«Tenho sonhos na minha carreira. Quero chegar à seleção, à Premier League, à Champions. Tudo com calma, é a fazer épocas como esta para chegar a clubes maiores, com todo o respeito pelo Rio Ave», acrescentou.

Com 12 golos na última temporada, o brasileiro acredita que, num clube com maior poderio ofensivo, os seus números poderiam ser ainda mais expressivos.

«Se no Rio Ave, com as oportunidades, consigo concretizar, num grande teria mais oportunidades e faria mais golos», disse, comparando-se a Gyökeres [Sporting], Pavlidis [Benfica] e Samu [Samu].

«Sei da minha qualidade. Se pudesse disputar a posição de melhor marcador com esses nomes, acho que poderia, sim. Já fiz golos de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, de penálti. Conheço as minhas características», destacou.

Questionado sobre o que pesará mais na hora de decidir o seu futuro – o aspeto desportivo ou o financeiro –, Clayton deixou claro que a prioridade será a evolução na carreira.

«A Premier League é um sonho. Sei que estou num momento muito bom, mas de nada adianta ir para um lugar em que volte à estaca zero. Tenho de ir para um clube onde possa fazer mais golos», afirmou, sem descartar completamente outras ligas.

Sobre o mercado, o jogador confirmou que já existe uma proposta de dez milhões de euros, mas preferiu não dar mais detalhes.

«O que sei é que já chegou uma proposta de dez milhões, mas ainda está em conversações. Quando chegarem coisas concretas, o meu empresário vai passar-me e depois vamos definir o que é melhor», explicou sem revelar o clube.

«Estou tranquilo. Quando as propostas concretas aparecerem, se for bom para mim e para o Rio Ave, escolheremos o melhor», concluiu.