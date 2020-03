O futebolista do Rio Ave, Tarantini, afirmou este domingo que, devido à pandemia da covid-19, «as coisas nunca mais vão ser as mesmas, sobretudo nas relações entre as pessoas».

O jogador de 36 anos, capitão da equipa principal do clube de Vila do Conde, fez a dita consideração, incidindo no impacto social, «porque o vírus não vai desaparecer completamente». «Espero que a sociedade saiba lidar com a situação», completou, em resposta a perguntas dos adeptos do clube.

A cumprir a 12.ª época de forma consecutiva no Rio Ave, Tarantini disse que as contingências provocadas pela covid-19 «parecem um filme», mas alertou que é a «vida real e todos têm de aprender a viver e a lidar com este vírus».

«Espero que, em breve, encontremo-nos no estádio do Rio Ave a festejar as nossas vitórias, que a época acabe. Por enquanto, temos de preservar a nossa saúde, ficarmos resguardados e seguir as recomendações das autoridades».

Este domingo, foi confirmada a existência de 14 mortes em Portugal, além de um total de 1 600 casos de infeção com a covid-19.