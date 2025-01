No sábado, um corpo surgiu na via pública na travessa da Carvalhosa, freguesia de Cedofeita, no Porto. Trata-se de Rafael Maravilha, jovem de 22 anos, treinador dos sub-15 do Rio Ave.

«O Rio Ave manifesta profundo pesar pelo falecimento de Rafael Maravilha, elemento da equipa técnica da nossa equipa de Sub15. Nesta hora de profunda consternação, enviamos as nossas mais sentidas condolências a todos os familiares e amigos do Rafael», lê-se em comunicado publicado no site do clube de Vila do Conde.

Rafael Maravilha, natural de Lamego, estudava na Universidade do Porto. Segundo a PSP, o corpo foi encontrado junto à residência universitária e apresentava sinais de violência. A investigação está ao cargo da Polícia Judiciária.