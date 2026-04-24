Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, acredita num jogo difícil em casa do V. Guimarães, adversário da 31.ª jornada da Liga, no qual a formação vilacondense continua sem poder contar com o lesionado Brandon Aguilera. Com a manutenção praticamente assegurada, o técnico grego refere que o objetivo é terminar na melhor posição possível na classificação. O duelo está marcado para sábado, às 20h30.

Análise à formação de Gil Lameiras

«É uma equipa muito bem organizada, com jogadores de grande qualidade em todas as linhas. Não podemos esquecer que já ganharam um troféu este ano [Taça da Liga], o que demonstra bem a sua capacidade e força. Mas, estamos bem preparados e espero um jogo muito exigente e bonito.»

Adversário tem vindo a melhorar

«Tiveram um período um pouco irregular, mas penso que nos últimos três jogos voltaram a apresentar boas exibições. Sabemos também o quão intensa é a atmosfera no estádio deles e o quão fortes são em casa.»

Sotiris Silaidopoulos quer a equipa concentrada

«Já mostrámos que somos uma equipa muito competitiva neste tipo de jogos. O nosso objetivo é ir lá, manter o foco no nosso plano, estar muito concentrados desde o início e ser ambiciosos até ao fim.»

Terminar a temporada de forma consistente

«Queremos ser competitivos e terminar a época o mais fortes possível. Queremos acabar bem, não só em termos de desempenho, mas também a criar estabilidade e coesão dentro da equipa, algo que nos ajude a começar melhor a próxima época.»

Salto qualitativo depende do comportamento e mentalidade

«Para isso, temos de estabilizar o nosso comportamento, a nossa mentalidade e todos os aspetos. Quando o melhor registo são quatro vitórias consecutivas, isso diz alguma coisa. Mostra que somos uma equipa ambiciosa, com qualidade para subir de nível.»

Objetivo para o final da época

«Os jogos que faltam são exigentes, difíceis, mas também muito motivadores. Queremos terminar o mais acima possível. Essa é a motivação da equipa. E a forma de o fazer é executar bem as pequenas coisas. Sinto que a equipa está a fazê-lo muito bem.»