O médio do Rio Ave, Tarantini, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao FC Porto (3-0), em jogo da 33.ª jornada da Liga:

«O momento-chave é o primeiro golo. Uma primeira parte dividida, com um pendor maior do FC Porto, sabíamos que tínhamos de sofrer. O 1-0 do FC Porto atirou-nos para um momento de descontrolo emocional, face ao que estamos a viver, e depois o FC Porto acaba por marcar mais golos, face a esse descontrolo emocional.

[Resultados da tarde mexeram com a equipa?] Não, sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas também sabíamos que podíamos disputar o jogo. Temos de olhar para a última jornada, dependemos de nós para estar mais uma vez na Liga. Vamos encarar como uma final.

[Nunca pensou estar nesta situação] Não vou estar a fazer balanços neste momento, temos mais um jogo e a seu tempo as análises virão.»