Filipe Augusto elegeu Carlos Mané como o mais rápido do plantel do Rio Ave e Aderlan Santos e Diego Lopes como os mais bem-dispostos no grupo comandado por Carlos Carvalhal.

Em resposta às perguntas colocadas pelos adeptos do Rio Ave, o médio brasileiro começa por falar do clube de Vila de Conde. «Foi o meu primeiro clube aqui na Europa. Fui muito bem acolhido, tanto eu como a minha família, não só pelo clube, mas também pela cidade. Gostamos muito de Vila do Conde», começou por destacar.

Quanto ao jogador mais rápido. «Eu não sou. Posso usar uma frase muito repetida no futebol que é quem corre é a bola. Tento trazer isso para o meu futebol a meu favor. É lógico que temos de correr, cumprir o nosso papel taticamente bem, mas com a bola, só tens de a fazer correr. Mas, para responder à pergunta, o mais rápido acho que é o Carlos Mané. É rápido, inteligente, esta época já nos ajudou muito», destacou.

Depois do mais rápido, os adeptos também queiseram saber quem eram os mais bem–dispostos. «Tem vários, por isso é que o nosso grupo tem um ambiente muito bom. Todos se sentem bem com todos e isso no futebol não é fácil. Vou dizer dois. O Santos é um. É um cara muito engraçado, sempre a brincar e isso ajuda o grupo a estar unido e feliz. O outro é o Diego López, apesar de não parecer. É o nossos camisa dez, tem um ótimo sentido de humor», referiu.

Filipe Augusto elegeu ainda o «bacalhau com natas» como um dos pratos favoritos em Portugal e explicou como tem mantido a forma em tempo de confinamento. «O Rio Ave, logo que aconteceu esta paragem, passou-nos um plano para mantermos a condição física, até porque não sabemos bem quando vamos regressar», destacou ainda.