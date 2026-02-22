Rio Ave
Há 1h e 13min
Jalen Blesa: «FC Porto é muito forte, não é fácil vir cá conquistar pontos»
Avançado do Rio Ave diz acreditar na manutenção na Liga, apesar da sequência de maus resultados
RAS
RAS
Jalen Blesa, jogador do Rio Ave, analisa a derrota no Dragão, frente ao FC Porto (1-0), na flash interview da Sport TV:
Análise ao jogo
«O FC Porto é muito forte, não é fácil vir cá conquistar pontos. Depois do golo, tentámos responder e lutar, mas saímos do jogo sem nada.»
Jogou numa posição que lhe é estranha
«Não tive tanto espaço, normalmente jogo com mais liberdade. Foi uma novidade, mas temos de continuar a trabalhar.»
Equipa tem melhorado apesar dos resultados?
«Sim, temos alguns jogadores novos, que trouxeram outra energia. Estamos a trabalhar e a tentar dar uma dinâmica nova à equipa.»
Acredita na manutenção?
«Sim, acredito nisso. Vamos lutar até ao fim. O Rio Ave fá-lo sempre.»
