Jalen Blesa, jogador do Rio Ave, analisa a derrota no Dragão, frente ao FC Porto (1-0), na flash interview da Sport TV:

Análise ao jogo

«O FC Porto é muito forte, não é fácil vir cá conquistar pontos. Depois do golo, tentámos responder e lutar, mas saímos do jogo sem nada.»

Jogou numa posição que lhe é estranha

«Não tive tanto espaço, normalmente jogo com mais liberdade. Foi uma novidade, mas temos de continuar a trabalhar.»

Equipa tem melhorado apesar dos resultados?

«Sim, temos alguns jogadores novos, que trouxeram outra energia. Estamos a trabalhar e a tentar dar uma dinâmica nova à equipa.»

Acredita na manutenção?

«Sim, acredito nisso. Vamos lutar até ao fim. O Rio Ave fá-lo sempre.»