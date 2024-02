João Graça, jogador do Rio Ave, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do FC Porto (0-0), em pleno Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

Satisfeitos com a conquista de um ponto no Dragão?

- Sim, sabíamos que era um jogo difícil, reconhecemos que não tivemos o volume de jogo ofensivo que queríamos. Não conseguimos ter a bola que queríamos, mas fomos muito organizados, lutámos muito e temos um ponto que é interessante para a nossa caminhada. Foi bom.

Um empate que premeia a resistência do Rio Ave?

- Exatamente, já houve jogos em que, se calhar, tivemos mais bola e em que conseguimos fazer um jogo melhor, mas a sorte não nos sorriu tanto. Hoje temos de reconhecer que tivemos sorte em alguns lances, o FC Porto estava muito motivado, a jogar bem, mas nós fomos muito organizados, estivemos sempre em equipa, estivemos sempre juntos.

O que faltou para sair mais para o ataque?

- Não é que seja uma desculpa, mas tivemos um jogo com o Estoril, um jogo muito intenso na quarta-feira à noite, em que estivemos a ganhar e acabámos por sofrer no fim, num jogo muito intenso, contra uma equipa que tem os mesmos objetivos do que nós. Se calhar acusámos um bocado o cansaço, mas às vezes o jogo não é como nós queremos. Foi um bocado isso, não conseguimos por o nosso jogo em prática, mas mostrámos que temos outras valências sem ser o futebol ofensivo. Também sabemos defender bem e estar juntos quando é preciso.

Três empates consecutivos, nos últimos cinco jogos sé perderam na Luz. É um ciclo que vos motiva?

- Estamos super-motivados e um ponto é sempre melhor do que zero, mas também queremos ganhar e vamos à procura dos três pontos no próximo jogo.