Após o empate caseiro com o Estoril (2-2), Luís Freire mostrou-se inabalado, apesar da recuperação dos forasteiros na segunda parte e consequentes lenços brancos dos adeptos. Questionado pelo Maisfutebol, em conferência de imprensa, o timoneiro dos vilacondenses recuou nos anos.

«Estou no Rio Ave há quase quatro anos, sou o segundo treinador com mais anos de casa, desde a II Liga. Essa época foi difícil, mas terminou com uma grande festa. No ano seguinte, no regresso à Liga, com poucos pontos a princípio, garantimos a permanência.»

«Na última temporada, em dezembro, estávamos perto do fundo, mas, depois de inscrevermos jogadores, fizemos uma boa segunda volta. Este ano, houve uma grande mudança – e as decisões não passam apenas pelo treinador – porque há um novo projeto no clube. Se as pessoas não tiverem paciência para entender que isto é um processo…Mais do que me preocupar com o estado de espírito dos adeptos, o meu objetivo será sempre preparar a equipa com máximo empenho», argumentou, em conferência de imprensa.

Quanto ao jogo com o Estoril, Luís Freire salientou os 60 minutos bem conseguidos.

«Foi uma boa primeira parte, com capacidade de ligar o jogo, com muita dinâmica e passes longos. Criámos várias oportunidades estruturadas e poderíamos ter feito dois golos, pelo menos, até ao intervalo. No segundo tempo, o Estoril ameaçou de bola parada e, novamente numa boa jogada, fizemos o segundo golo», recordou.

Ainda assim havia um amargo de boca na análise do treinador do Rio Ave.

«Sofremos dois golos em quatro minutos. O Estoril, galvanizado pelo primeiro golo, acabou por empatar. Deveríamos reagir, tivemos de correr atrás do resultado e por pouco não vencemos. O futebol, por vezes, é ingrato e um ponto soube a pouco.»

«Devemos permanecer concentrados em todos os momentos. Fomos à procura de reforçar o ataque e é preciso de dar mérito à minha equipa, porque jogou bem, criou muitas oportunidades, com tabelas, bolas nas costas e bolas paradas. Já o adversário, em poucas oportunidades fez dois golos», prosseguiu.

Por fim, Freire retomou a narrativa sobre o futuro do Rio Ave e os objetivos para a Liga.

«Lembro-me do “Boavistão”, equipa que lutou para não descer à II Liga, porque teve muitas mudanças, com a constituição da SAD e a chegada de muitos jogadores. Quanto a nós, houve jogadores em estreia e a produção ofensiva foi superior. É natural no princípio do campeonato.»

«O objetivo do Rio Ave é estar entre os 10 melhores, fazendo mais do que na última época», rematou.

O Rio Ave é 10.º classificado, com sete pontos. Após o primeiro empate em casa, os vilacondenses visitarão o Sp. Braga, na noite de 29 de setembro (20h30).