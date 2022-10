Luís Freire, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (0-1), no Estádio Nacional, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Aziz saiu lesionado, é grave?]

- Sobre o Aziz ainda não tenho dados. Teve de sair do jogo, foi uma contrariedade para nós.

[Análise ao jogo]

- Foi um jogo em que na primeira parte ligámos bem, mas não fomos tão incisivos como queríamos ser. Na primeira fase de construção, a primeira linha do Casa Pia era batida com mérito, mas faltou-nos mais apoios no último terço. O Casa Pia conseguiu duas ou três situações de finalização. Nós também tivemos uma pelo Leonardo [Ruiz]. Foi um jogo equilibrado, mas deveríamos ter acreditado mais, produzido mais. Na segunda parte o jogo foi equilibrado outra vez, conseguimos ter mais bola, mas não criar perigo. O Casa Pia chegou ao golo através de um lance individual. Nós reagimos bem, conseguimos ter mais oportunidades num jogo mais aberto. Demos uma boa resposta ao golo sofrido, toda a gente deu o máximo à procura do empate. Podíamos ter conseguido mais qualquer coisa, porque o jogo foi equilibrado. O Casa Pia marcou, nós não marcámos, o futebol é assim. Estamos ainda longe do que podemos render, temos muito para fazer e na segunda volta vamos, com certeza, conseguir ser muito mais incisivos frente ao Casa Pia.

[O Rio Ave vinha de uma vitória, mas continua sem conseguir duas vitórias consecutivas]

- Também é preciso olhar para o calendário, fomos à Luz, a Braga, jogámos com o Sporting. Vencemos o Portimonense, jogámos agora com o Casa Pia, mas faltou-nos ser mais incisivos. Marcar primeiro neste jogo seria importante ao nível emocional. O ano passado ganhámos 1-0 ao Casa Pia, abrir o marcador é muito importante neste tipo de jogos. A bola não entra quando a gente quer. Faltou marcar primeiro, tínhamos de ser mais incisivos. Tivemos uma boa circulação de bola, mas fomos pouco incisivos.

O ano passado venceu os dois duelos com o Casa Pia na II Liga, o que mudou?

- Há varias maneiras de analisar as coisas. Nós tivemos cinco jogadores que chegaram no final do mercado. O Casa Pia conseguiu fechar o plantel mais cedo e teve um calendário mais equilibrado. É normal que a equipa deles esteja mais confiante, mas não quer dizer que vá ser mais forte no final da época. Isto não é como começa, não está tudo definido à 11.ª jornada. Nós vamos estar onde devemos estar, entre os dez primeiros lugares. Não tenho duvidas de que o Rio Ave vai conseguir ser uma equipa forte, mas temos de trabalhar. O próximo jogo é em casa, frente ao Boavista, é isso que temos de fazer.