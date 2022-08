O Rio Ave defronta neste domingo o FC Porto e o treinador da equipa de Vila do Conde mostrou ambição máxima para o duelo com os campeões nacionais, apesar de reconhecer que o histórico de confrontos entre estas duas equipas é pesado para a sua equipa.

«É verdade que o Rio Ave normalmente não se dá muito bem com o FC Porto. Mas isso é passado e estamos cá para fazer uma nova história. Queremos mostrar que somos uma equipa competitiva, com muita vontade de crescer e de fazer coisas boas, mostrando um bom futebol», disse Luís Freire na antevisão ao encontro da 4. jornada da Liga.

O técnico dos vilacondenses elogiou o FC Porto, que disse ter muita qualidade, um excelente treinador e grandes jogadores, e partilhou a receita que tem de ser seguida em campo. «Temos de ser competitivos e, mais do que temer o adversário, temos de saber contrariar os seus muitos pontos fortes, pois marcaram golos de todas as maneiras e são muito pressionantes a constringir a circulação de bola dos oponentes», analisou Freire.

Este será o segundo jogo do FC Porto fora de casa. No primeiro, diante do Vizela, os azuis e brancos venceram por 1‐0, com o golo da vitória a chegar já bem perto do final da partida. Será por aí que tem de passar a estratégia do Rio Ave? «O Vizela tem uma forma de jogar diferente da do Rio Ave, e nesse jogo foi uma equipa com muita coesão defensiva, mas quase sempre a jogar em transições, não se expondo à construção de jogo. Cada partida tem a sua história, e, por exemplo, um golo no início pode mudar tudo», projetou o técnico.

Na última jornada, o Rio Ave empatou fora a dois golos com o Estoril, tendo somado o primeiro ponto nesta Liga. Luís Freire viu sinais de crescimento que pretende ver consolidados. «Além desse ponto conquistado, mostrámos uma melhoria na capacidade jogar no meio-campo adversário, de criar oportunidades de golo, de ter mais agressividade e posse de bola, e sermos reativos à perda. É nessa senda que temos de continuar», apontou.

Luís Freire falou ainda sobre o mercado. Considerou que o defesa-central Josué Sá vai dar experiência e mais soluções defensivas ao plantel e admitiu pretende fechar a equipa com mas dois médios.