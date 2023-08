Luís Freire, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, depois da derrota na visita ao Estoril (0-2), em jogo da segunda jornada da Liga:

Faltou eficácia ao Rio Ave?

- Na primeira parte entrámos bem, com o Estoril a tentar pressionar-nos, mas respondemos bem. O Fábio [Ronaldo] podia ter feito logo 1-0. Tivemos mais capacidade para construir e de jogar no meio-campo ofensivo. Tivemos duas ou três oportunidades de golo, mas não fizemos. O Estoril teve uma pelo Rodrigo Gomes já no final da primeira parte. O Estoril entrou melhor na segunda parte, a roubar mais bolas na zona de construção. Nesse período conseguiram fazer um golo de canto. Meteram-se à frente do marcador e o jogo ficou mais difícil.

- Com o Boateng passámos a jogar com quatro avançados. Foi difícil impor ritmos altos, mas tivemos oportunidades de golo. O Boateng podia ter feito, o Fábio também teve mais uma oportunidade. O Estoril, em transição, teve uma ou duas oportunidades e na segunda acabou por matar o jogo. Penso que o empate, na minha opinião, era mais justo. Perder por 2-0 não condiz com o nosso jogo. Fizemos as coisas bem, a jogar fora de casa, não vamos ter sempre ascendente. Eles foram eficazes, nós não fomos. Temos de levar as coias boas que fizemos hoje para o próximo jogo e tentar ganhar. A partir do 1-0, tudo fizemos para alcançarmos outro resultado, mas não conseguimos, pelo menos, o empate.

Depois da boa dinâmica no início, pareceu que o Rio Ave perdeu o controlo depois das alterações do Estoril. Concorda?

- Acho que se bola tivesse entrado no final da primeira parte, todas a substituições tinham sido ineficazes. O Estoril não estava bem, meteu jogadores mais frescos, mas o jogo não mudou assim tanto. Eles foram eficazes, nós não fomos. Acho é que o Estoril entrou muito bem na segunda parte, mais pressionante. Nós não tivemos discernimento para aguentar ali um bocadinho. Não conseguimos, o Estoril está de parabéns porque ganhou. Em termos de jogo jogado, podíamos ter feito mais. É futebol, temos de aceitar. Por vezes não conseguimos marcar e os adversários marcam. Também já ganhei jogos assim.