Luís Freire apresentou este sábado «três frases» distintas de dificuldade para o arranque da temporada do Rio Ave, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão da estreia da equipa de Vila do Conde na Liga, este domingo (15h30), em casa, frente ao Desportivo de Chaves.

«Nesta primeira fase, jogaremos contra três equipas que lutam assumidamente pelo título e vamos apanhar outros adversários que também ficaram na primeira metade do último campeonato. Serão os oito jogos mais difíceis que temos, à partida. Depois, há mais oito jornadas até janeiro só com equipas do nosso campeonato. A terceira fase vai ser toda a segunda volta, na qual já conheceremos muito bem os adversários e podemos ver aquilo que nos falta para dar o próximo passo», avaliou o técnico.

O Rio Ave, que vai começar a 29.ª participação no escalão principal, está impossibilitado pela FIFA de inscrever novos jogadores até ao final do ano, na sequência do «caso Olinga», tendo sido forçado a apostar na continuidade do seu plantel.

«O campeonato será [disputado] por partes, tal como foi no ano passado. Considero que esta época será muito semelhante à anterior. Se, depois, ficaremos com mais ou menos três pontos, vamos ver. Isso, ninguém sabe dizer. Agora, o nosso objetivo é conseguir a permanência o mais rapidamente possível. Quanto mais rápido for, melhor é. Se isso for conseguido, vamos olhar para outra meta. Será outra vez um ano muito importante para este clube», reconheceu Luís Freire, o treinador que devolveu os vila-condenses à elite do futebol português em 2020/21.

O Rio Ave vai estrear-se na Liga, mas já foi afastado da Taça da Liga, com uma derrota em Arouca (0-2), a 30 de julho, ma segunda fase da competição, já depois de ter ganho ao Académico (3-0) na primeira fase. «Esses jogos serviram para continuar a dar o ritmo necessário à equipa e prepará-la para competir por algo, mas o campeonato é outra loiça, nada tem a ver com jogos amigáveis nem com a Taça da Liga e é a doer. Pode ou não haver alterações [na equipa inicial], até porque ainda existiram mais quinze dias de pré-época. Temos um plantel muito equilibrado e competitivo e todos os jogadores se prepararam para aparecerem muito bem», destacou.

Para o jogo deste domingo, Luís Freire pediu uma equipa «muito forte psicologicamente, unida junto do seu público e com um espírito incrível» para entrar a vencer na jornada inaugural, o que já não acontece desde 2017/18 e será agora colocado à prova por um adversário que conta com um plantel renovado.

«O Desportivo de Chaves mexeu-se um pouco no mercado, está com algumas alterações estratégicas e viu muita gente a entrar e a sair, mas tem um plantel bom e a possibilidade de ir ao mercado e continuar a reforçar-se. A liderança técnica mudou e [José Gomes] é um treinador com muitos anos de futebol português e internacional. Respeitamo-los, mas queremos mostrar aquilo que sentimos dentro de campo, a nossa união interna e a qualidade que temos», direcionou.

Ainda em relação à nova época, o treinador destacou a necessidade de os vilacondenses serem «extremamente competentes e mais fortes» no plano defensivo face a 2022/23, quando acabaram a prova no 12.º lugar, com 36 golos marcados e 43 sofridos.