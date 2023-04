Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Benfica (0-1), em casa, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Sensação que o Rio Ave poderia ter somado, pelo menos, um ponto?

- Se formos justos na análise temos de reconhecer que o Rio Ave hoje teve oportunidades na primeira parte, teve oportunidades na segunda e podia ter perfeitamente, no mínimo, empatado o jogo. Na primeira parte jogámos contra uma grande equipa, não esquecer isso, o Benfica é líder do campeonato isolado. Fomos uma equipa muito corajosa naquilo que fizemos com bola e sem bola. Com bola, a procurar sempre jogar, a construir o jogo, o que não é fácil. Perdemos algumas bolas por causa disso também. Mas quando às vezes ouço que as equipas pequenas têm de jogar e têm de tentar...

- O que fizemos aqui dá trabalho, é preciso coragem, é preciso os jogadores acreditarem na ideia e terem personalidade. Fomos uma equipa corajosa, com bola, com qualidade, a mostrar a qualidade dos nossos jogadores. Quebrámos muitas vezes o Benfica na pressão, chegámos à baliza do Benfica várias vezes. Foi um golo anulado na primeira parte, se a bola entra direta podia ter sido o 1-0. Tivemos situações para definir na área melhor. O Benfica em transição também podia ter definido melhor e ter feito na primeira parte 1-0.

- Na segunda parte, o Benfica entre logo a marcar, num lançamento que nós avisamos que o Benfica estava a explorar rápido. Num lançamento perdemos no um-para-um também, com qualidade do Aursnes e depois a finalização do Gonçalo Ramos. A partir daí houve uma equipa em campo, temos de ser justos na análise, a tentar ganhar o jogo ao máximo e outra equipa em campo a gerir o jogo. Nós no final, com bola, tentámos meter jogadores na frente. Metemos o Hernâni, o Paulo Vítor, o Sávio por trás do lateral esquerdo para dar mais capacidade à equipa.

- Obrigámos o Benfica a queimar algum tempo. Quatro minutos no fim parece-me pouco tempo para aquilo que foi o jogo e aquilo que se passou em campo. Acabámos o jogo com uma bola a nosso favor. Isto acontece porque o Rio Ave tem muita personalidade. O Benfica, que está na Liga dos Campeões, veio a Vila do Conde e sentiu muitas dificuldades. Tivemos uma oportunidade que se o Boateng tivesse acertado na bola como o Gonçalo acertou podíamos ter empatado. Tivemos outra com o Hernâni no fim com Vlachodimos a defender. Tivemos uma pressão alta sobre o Benfica, a condicionar o jogo todo do Benfica. O Rio Ave, os meus jogadores, estão de parabéns.

O Rio Ave fecha um ciclo frente aos grandes, ainda pode crescer?

- Sim, nos primeiros nove jogos apanhámos quatro equipas que estão na frente da tabela, os quatro grandes. Agora temos oito jogos do nosso campeonato. Temos 33 pontos, queremos somar o máximo de pontos. Temos muitos jovens a aparecer. Crescemos muito nestes jogos. Estou satisfeito pelo crescimento da equipa.