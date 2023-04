Luís Freire está determinado em terminar a temporada «em beleza» estabelecendo como objetivo final do Rio Ave, tendo em conta as cinco jornadas que faltam disputar na Liga, chegar aos 43 pontos. A equipa de Vila do Conde abre a 30.ª jornada da Liga, esta sexta-feira, com a receção ao Arouca marcada para as 20h15.

«O objetivo de chegar aos 43 pontos está definido, mas para isso temos de pensar em vencer este jogo com o Arouca e somar 38. É importante acabar bem, e faltam cinco finais para esse objetivo. Temos de deixar a imagem que honramos o clube e demos tudo por tudo em campo», disse Luís Freire em conferência de imprensa.

O treinador do Rio Ave espera, por isso, empenho máximo do grupo, querendo que os jogadores se continuem a valorizar nesta reta final da competição. «Quem não encarar este jogo como o mais importante, vai ter menos oportunidades até ao final do campeonato. Muitos jogadores foram valorizados esta época, mas, se acabarem mal, as pessoas esquecem o que fizeram para trás. Importa sublinhar tudo de bom que fizemos e acabar em beleza», vincou.

Quanto ao jogo com o Arouca, Luís Freire espera um «jogo muito difícil», lembrando os desafios que este adversário colocou à sua equipa no jogo da primeira volta do campeonato, em que o Rio Ave venceu por 1-0.

«É uma equipa muito forte, que fora de casa tem ganho em campos difíceis. Tem organização e dinâmica, são bons no contra-ataque, a defender, e contam com jogadores muito interessantes. A força que têm vem do coletivo e de um sentido muito incisivo na relação entre oportunidades e eficácia», analisou o treinador.

O Rio ave vem de uma derrota, na jornada anterior, no terreno do Boavista (2-3), mas Luís Freire quer retirar coisas positivas desse jogo. «A equipa não costuma ser assim, mas nos últimos quinze minutos deu uma resposta forte. Temos de transportar esse momento para os próximos jogos. Sei que os jogadores foram os primeiros a não ficar contentes e que querem mais, mostrando uma outra imagem», desabafou.

O treinador admitiu, ainda assim, fazer alterações na equipa para a receção ao Arouca, dada a posição tranquila da equipa na classificação. «Se, no início da época, me dissessem que nesta fase tinha treze pontos de vantagem para a linha de água, ficava logo muito contente. Até ao final do campeonato temos o objetivo de ver mais jogadores em ação e sentir e premiar todo o grupo», concluiu.

Para o jogo desta sexta-feira, Luís Freire não pode contar com os castigados Josué Sá e Leonardo Ruiz, bem como com os lesionados Bruno Ventura e Joca.