Luís Freire aponta ao recorde de 10 jornadas sem derrotas. Na tarde de sábado, o Rio Ave recebe o Vitória de Guimarães, em partida da 32.ª jornada da Liga.

«Os recordes não acrescentam pressão, mas sim motivação. Devemos aproveitar esta oportunidade para fechar as contas da manutenção. Em casa temos demonstrado muita força», começou por dizer, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

O timoneiro dos vilacondenses sublinhou o crescimento da equipa na segunda volta, lembrando que em dezembro tinha 12 pontos e agora soma 32.

«Estamos preparados para vários cenários e conhecemos bem o Vitória de Guimarães. Sinto que vai ser um bom jogo e vamos aproveitar todos os espaços», analisou.

Questionado sobre a visita de José Mourinho, a propósito dos 85.º aniversário do clube, Luís Freire anota que tal momento reforçou a motivação da equipa.

«É uma referência para qualquer treinador. Abriu muitas portas e continua a ser um ídolo. É sempre especial ter o José Mourinho a visitar-nos», terminou.

Para o jogo deste sábado, o Rio Ave volta a contar com Vroussai, recuperado de lesão. Em sentido contrário, Adrien Silva continua no boletim clínico.

Os comandados de Luís Freire ocupam o 12.º lugar, com 32 pontos. Por sua vez, o Vitória de Guimarães é quinto, com 60 pontos. A bola rolará a partir das 15h30 e contará com arbitragem de Ricardo Baixinho. Siga toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol.