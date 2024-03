O treinador do Rio Ave considerou que o Moreirense é uma das melhores equipas da Liga.

«É um adversário muito competente e encaramos este desafio com máxima seriedade, tal como se estivéssemos a defrontar as grandes equipas do campeonato. Está a ter uma excelente prestação e terem feito o licenciamento para as provas europeias confirma isso mesmo», projetou Luís Freire na antevisão ao encontro da 24.ª jornada da Liga.

«Têm uma boa organização defensiva, com tempos de pressão bem definidos, o que os tornam ainda mais fortes em casa, mas também apresenta boas soluções ofensivas, capazes de criar perigo de várias maneiras, tanto em organização ofensiva como em transições», analisou ainda o técnico do conjunto de Vila do Conde.

Para Luís Freire, o Rio Ave terá de ser uma equipa humilde e trabalhadora, fiel à imagem dada no empate caseiro com o Sporting na última jornada. «Temos de ter a noção da qualidade do Moreirense e jogar como se fosse perante um candidato ao título. Compete-nos estar muito focados no plano de jogo, tanto a atacar, como a defender, e também nas transições. Só estando muito concentrados nas nossas tarefas podemos vencer em Moreira de Cónegos», apontou, satisfeito com a resposta dada pelo Rio Ave nas últimas semanas, sobretudo após o fecho do mercado de inverno, no qual os vilacondenses se reforçaram.

«Nos últimos jogos, temos melhorado e sido mais consistentes. Mas ainda há espaço para evoluir, até porque ainda há jogadores a ganhar ritmo de jogo. Acredito que vamos melhorar até ao final do campeonato. Temos ainda 11 jogos pela frente, o que representa um terço do campeonato, e temos tempo para aperfeiçoar a nossa ideia de jogo e tirar o melhor partido dos jogadores», concluiu