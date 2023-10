Luís Freire, treinador do Rio Ave, prometeu esta sexta-feira que a equipa vai «dar a volta» à série de seis jogos seguidos sem vencer, pretendendo fazê-lo já sábado, frente ao Sp. Braga, na oitava jornada da Liga.

«Será um jogo desafiante, mas temos trabalho feito e confiança nos jogadores. Vamos dar a volta à situação, começando já com o resultado positivo neste jogo, mesmo sabendo das dificuldades que vamos encontrar», prometeu Luís Freire.

A equipa de Vila do Conde vem de uma pesada derrota, em casa, frente ao Moreirense (0-4), na última jornada, que estendeu para seis a série sem vitórias no campeonato [dois empates e quatro derrotas], numa partida na qual o técnico admitiu haver várias coisas a corrigir.

«Frente ao Moreirense até conseguimos criar oportunidades de golo, mas a nossa organização defensiva não foi boa. A reação à perda foi fraca e a nossa agressividade foi má. Sabemos no que falhámos neste jogo. Não estamos satisfeitos, mas cabe-nos aparecer de cara lavada daqui para a frente», vincou Luís Freire.

O técnico reconheceu, ainda assim, a «dura tarefa» que tem este sábado no reduto dos minhotos, nos quais destacou a capacidade ofensiva que o Rio Ave terá de estar «muito concentrado» para contrariar.

«Sabemos que o Sp. Braga tem marcado muitos golos, nas competições nacionais e internacionais, e temos de ser muito mais fortes defensivamente para ter hipóteses frente a este adversário. Depois, temos de aproveitar os espaços e algumas dificuldades que o Braga tem em alguns momentos do jogo», partilhou Luís Freire.

O treinador do conjunto da foz do Ave reconheceu ainda que para esta partida a equipa terá de «mostrar melhorias e mudar a postura em relação a um passado recente», mesmo partilhando que o grupo lida com as contrariedades das lesões de elementos importantes como Guga, Boateng e Joca.

«A equipa tem revelado um grande caráter, resiliência, espírito de grupo e capacidade de trabalho além da média. Estamos habituados à superação e o último jogo [frente Moreirense] não condiz com a nossa identidade. Mas não será um dia menos conseguido que vai mudar o nosso caminho e identidade», destacou Luís Freire.