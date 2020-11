Mário Silva, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa depois do empate com o Belenenses (0-0), no Estádio Nacional, no jogo que abriu a 7.ª jornada da Liga:

[O que faltou para o Rio Ave conseguir mais três pontos?]

- Faltou eficácia em algumas situações que criámos, podíamos ter tido outro desfecho. Do outro lado também estava uma equipa competitiva que sabíamos que nos podia dificultar a tarefa. Não estivemos confortáveis como gostávamos de estar em termos de qualidade de jogo. Ao fim de dez jogos, incluindo Liga Europa, o que quero salientar é que perdemos apenas um. Não nos contentamos com o empate e, agora que vai haver uma pausa, a reflexão que faço é esta: temos um grupo que trabalha, que se sacrifica, que sabe sofrer e que, até hoje, perdeu apenas um jogo. Não estamos totalmente satisfeitos, houve jogos que podíamos ter feito melhor. Hoje podíamos ter feito melhor, mas temos tudo para continuar a crescer. Mas lembro sempre que nunca jogamos sozinhos, temos adversários competitivos. Qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Hoje queríamos os três pontos, somos ambiciosos, queríamos mais, mas hoje não conseguimos melhor.

[Empate é justo?]

- Tivemos algumas oportunidades para fazer golo, o Belenenses também teve situações para fazer golos. O treinador do Belenenses, que é meu amigo, vai queixar-se do resultado, mas eu também. Ainda agora na parte final podíamos ter conseguido os três pontos no fecho do jogo. Temos de continuar a melhorar. Hoje queríamos fazer melhor, mas do outro lado estava uma equipa competente.

[Paragem vai ser importante?]

- Temos de continuar a alimentar a ideia que faz parte o nosso jogo. Nós, e eu pessoalmente, estamos constantemente em reflexão. Temos de perceber o que fizemos menos bem e melhorar. Eu sinceramente não gosto das paragens, mas num período de grande desgaste físico até é bom para os jogadores recuperarem. Mas são os jogos que nos dão competitividade. Vamos aproveitar para continuar a alimentar a ideia do nosso jogo e crescer.

[Não podia ter arriscado mais e juntar Bruno Moreira a André Pereira?]

-É discutível. Achámos que o André estava numa fase do jogo já com desgaste e acabou por sair por isso mesmo. A forma com mexemos na equipa foi acertiva, não deu resultado porque não conseguimos os três pontos. Mas os jogadores que entraram acrescentaram algo à equipa, é isso que queremos. Fica o amargo de boca porque não conseguimos os três pontos.