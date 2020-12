Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações no final da derrota em casa com o Marítimo (1-3), que foi a quinta derrota consecutiva da equipa na Liga, quando questionado sobre como seria o seu futuro:

«Sou sincero: eu tenho força para continuar. Mas nunca serei um problema, mas sim uma solução. Admiro muito este grupo de trabalho, admiro muito estes jogadores e tenho força para lutar com eles contra as adversidades. É nestes momentos que temos de estar mais unidos. Agora devemos levar a cabeça e pensar já no próximo jogo. É difícil perder desta forma, mas vamos pensar já no próximo jogo.»