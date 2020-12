A derrota em Barcelos deixou o Rio Ave com vontade de lamber as feridas e reentrar rapidamente no caminho do sucesso. O treinador Mário Silva foi confrontado a insatisfação que se abateu sobre alguns adeptos, mas garantiu não ser caso para isso, socorrendo-se dos resultados nos últimos cinco jogos: três vitórias, um empate e uma derrota.



«Insatisfação? Não é preciso dramatizar. Os adeptos têm legitimidade de se manifestar, eles são a alma do clube, e tudo vamos fazer para os alegrar. Claro que também queríamos ter feito melhor, mas temos de ter confiança e união neste momento. Tudo vamos fazer para evoluir.»



Mário Silva garante que na receção ao Boavista a fasquia estará «alta» e que só aceita um cenário. «Amanhã [domingo] vamos ganhar e queremos juntar uma boa exibição.»



O Rio Ave tem dez pontos, mais três do que os axadrezados comandados por Vasco Seabra. «Esperamos um adversário forte e a causar-nos problemas. É uma equipa que tem excelentes executantes, um bom plantel, e que apostou forte para fazer uma boa época. Não olhamos para o lugar que ocupam na classificação, mas sim para sua competência.»



O Rio Ave-Boavista realiza-se às 17h30 de domingo, nos Arcos.