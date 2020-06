Matheus Reis: «Benfica? Estamos preparados para entrar com toda a força»

O lateral do Rio Ave Matheus Reis perspetivou um jogo equilibrado na quarta-feira diante do Benfica, mas destacou as qualidades dos vilacondenses para provocarem uma surpresa na partida da 27.ª jornada da Liga.

«Somos das equipas que melhor jogam com bola e estou certo que o Benfica nos estudou bem, assim como nós conhecemos a forma deles jogarem. Será uma partida muito equilibrada, mas estamos preparados para entrar com toda a força e lutarmos pela vitória», afirmou o jogador brasileiro em declarações ao site do Rio Ave.

Matheus Reis abordou ainda a série de maus resultados do Benfica, que chega a Vila do Conde após quatro empates consecutivos e praticamente «condenado» a vencer para manter intactas as ambições em revalidar o título de campeão nacional. «O Benfica continua no topo da tabela classificativa e a lutar pelo títulos, mas os resultados que tiveram nos últimos jogos fazem com que venham com mais vontade de vencer. Estamos preparados para os enfrentar de igual para igual», apontou.

O Rio Ave chega a este jogo com 41 pontos, menos dez do que o melhor registo pontual alcançado no principal escalão do futebol português pelo emblema de Vila do Conde. «Entrarmos para a história do clube seria um feito impressionante. Todos os jogadores ambicionam isso. Mas temos de continuar a vencer e dar sequência ao que fizemos já neste jogo com o Benfica», destacou Matheus Reis.