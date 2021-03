Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (0-2), no Estádio da Luz, em jogo da 21.ª jornada da Liga:

[O que mudou da primeira para a segunda parte?]

- Na primeira parte, conseguimos cumprir com o plano de jogo que tínhamos definido e, como consequência disso, tivemos um conjunto de oportunidades que nos podia colocar em vantagem, o que seria diferente de gerir, e colocar o Benfica num patamar de pressão.

- Não conseguimos concretizar e, na segunda parte, não fomos capazes de circular a bola rápido para o lado contrário. Era fundamental encontrar o lado contrário na transição defensiva e é num conjunto de erros desse género que surge algum desnorte da nossa equipa e possibilita ao Benfica usar o espaço. A equipa alargou e permitiu que o Benfica transitasse para o ataque com qualidade.

[A Europa ainda é possível?]

- Os objetivos do Rio Ave, a partir do momento que entrei no clube, são jogo a jogo, dar conforto e estabilidade à equipa em termos de pontos e melhorar a classificação. Estamos perante um campeonato de dureza extrema, em que todos são capazes de ganhar ou empatar em qualquer campo. O nosso foco tem sido sempre no jogo a jogo, com convicção do que podemos fazer.

- Noto uma atitude muito forte dos meus jogadores, de insatisfação. Gosto de sentir a ambição como uma palavra que se reveste no respeito pelo nosso trabalho e é isso que sinto desde o primeiro dia. Faltam dois meses e dezanove dias para acabar a época e um treinador que entra no curso de um campeonato tem de ter um foco muito grande no que vem a seguir.