Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, em declarações à Sport TV, depois do empate sem golos diante do Portimonense, no Algarve, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo muito competitivo, à imagem daquilo que esperávamos. Mas também fizemos um jogo de qualidade. Viemos com uma estratégia para ganhar, para nos afirmar, e em largos períodos do jogo conseguimos ser muito competitivos. Faltou aqui e ali um pormenor para fazermos um golo. Do outro lado também esteve uma equipa de qualidade e que fez o seu trabalho, mas dento que que tínhamos definido, os jogadores foram bravíssimos. A situação é difícil, há oito jogos que não ganhamos, mas acredito que vamos conseguir, nem que seja no final.

[Faltou risco para chegar ao golo. Posição na classificação teve influência?]

- Tem a ver não necessariamente com a classificação, mas com duas equipas mais tranquilas o jogo teria sido certamente mais aberto. Sabíamos que se nos expuséssemos muito, o Portimonense podia fazer mossa. Acho que a minha equipa esteve fantástica, todos colaboraram no processo defensivo, depois procurámos chegar ao golo.

[Calendário difícil?]

- Esperamos um calendário tão difícil como até aqui. Quanto mais perto estivermos da atitude que tivemos hoje, mais perto de estamos de vencer os jogos até ao final.