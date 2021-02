Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, descartou qualquer favoritismo da sua equipa para o embate com o Famalicão, deste domingo, relativo à 20.ª jornada da Liga, apesar do momento bem distinto entre os dois emblemas no campeonato.

«Neste campeonato não vejo favoritismos, tirando nos jogos com quatro equipas que estão num patamar diferente. Quem se distrair, vai ter problemas», disse o técnico dos vila-condense, que vem de duas vitórias consecutivas.

Do outro lado estará um Famalicão que, apesar de ocupar o último lugar do campeonato, é visto por Miguel Cardoso como um «adversário duro, com jogadores de qualidade e um bom treinador», mas o técnico mostrou-se preparado para as diferentes opções estratégicas que possam ser utilizadas pelos minhotos.

«Sabemos que é uma equipa que utiliza dois sistemas e tem dinâmicas diferentes. Ajustaremos os nossos planos em função dos contextos, mas temos ambas situações trabalhadas e, seja qual for o onze que o adversário apresentar, estaremos preparados», disse o treinador do Rio Ave.

A formação da foz do Ave, que não perde há três jornadas, vem protagonizando um ascendente em termos de resultados e de rendimento, mas Miguel Cardoso evita falar num processo de crescimento acabado.

«Ao fim de quatro jogos, qualquer análise seria prematura. Já há coisas que se conseguem ver, nomeadamente na forma como os jogadores tentam responder aos desafios lançados e como se ligam para estarem melhor do que estávamos. Mas temos de continuar a evoluir» disse o treinador.

O técnico pretende que o grupo «mantenha o que já conseguiu e seja capaz de repetir as coisas boas», enaltecendo a capacidade dos atletas em «se adaptarem ao que cada jogo tem pedido e ao que os adversários conseguem fazer».

Miguel Cardoso admitiu, por fim, que Fábio Coentrão, a recuperar de lesão, dificilmente estará disponível para este jogo, juntando-se a Júnio Rocha, André Pereira e Jambor, que também ainda não superaram problemas físicos.

Em sentido inverso, o técnico já pode contar com o defesa central Borevkovic, que regressa após cumprir um jogo de suspensão.