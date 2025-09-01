O Rio Ave confirmou esta segunda-feira a contratação de Eric Moreira, lateral luso-alemão que chega por empréstimo do Nottingham Forest até ao final da corrente temporada.

O jovem lateral de 19 anos é internacional alemão desde os sub-16 e já venceu a segunda liga alemã ao serviço do St. Pauli. No Nottingham Forest, o defesa jogou essencialmente pela equipa de reservas, mas chegou a fazer cinco jogos oficiais pela equipa principal, comandada por Nuno Espírito Santo.

Eric Moreira nasceu na Alemanha, filho de pai luso-guineense e mãe polaca.

O lateral já está em Vila do Conde, à ordens do treinador Sotiris Sylaidopoulos.