Rio Ave
Há 11 min
OFICIAL: Marc Gual de saída do Rio Ave
Avançado espanhol esteve apenas uma temporada em Vila do Conde
AL
Avançado espanhol esteve apenas uma temporada em Vila do Conde
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O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, que o avançado Marc Gual está de saída do clube, após rescisão contratual. O espanhol de 30 anos, recorde-se, chegou a Vila do Conde na temporada passada, proveniente do Legia de Varsóvia, a troco de 250 mil euros.
Em comunicado, o Rio Ave agradece o «profissionalismo, empenho e dedicação durante o período em que representou» o clube.
Esta temporada, Marc Gual realizou dez jogos, mas não somou qualquer contribuição para golo.
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O Rio Ave FC e Marc Gual chegaram a acordo para a cessação do vínculo contratual.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) June 12, 2026
Mais info ℹ️ https://t.co/RKeJmBjWxS#rioavefc pic.twitter.com/oDjHWl7SeX
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