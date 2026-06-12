O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, que o avançado Marc Gual está de saída do clube, após rescisão contratual. O espanhol de 30 anos, recorde-se, chegou a Vila do Conde na temporada passada, proveniente do Legia de Varsóvia, a troco de 250 mil euros.

Em comunicado, o Rio Ave agradece o «profissionalismo, empenho e dedicação durante o período em que representou» o clube.

Esta temporada, Marc Gual realizou dez jogos, mas não somou qualquer contribuição para golo.

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