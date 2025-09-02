O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a contratação do internacional húngaro Tamás Nikitscher aos espanhóis do Valladolid a título definitivo.

Trata-se de um médio, de 25 anos, que soma oito internacionalizações pela seleção da Hungria e que se destaca pela estampa física, com 1,93 metros de altura.

O reforço assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2029.