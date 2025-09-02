Rio Ave
OFICIAL: Rio Ave garante «gigante» magiar para o meio-campo
Tamás Nikitscher tem 1,93 metros e chega do Valladolid
O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a contratação do internacional húngaro Tamás Nikitscher aos espanhóis do Valladolid a título definitivo.
Trata-se de um médio, de 25 anos, que soma oito internacionalizações pela seleção da Hungria e que se destaca pela estampa física, com 1,93 metros de altura.
O reforço assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2029.
Tamás Nikitscher é o mais recente reforço do Rio Ave FC! 👊— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 1, 2025
Bem-vindo ao nosso emblema, bem-vindo à família rioavista.
📄 https://t.co/tO916AEXmr#RemamosJuntos #TamásNikitscher pic.twitter.com/atcTFvPr6p
