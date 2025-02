O Rio Ave garantiu em cima do fecho do mercado mais um reforço para o meio campo: Theofanis Bakoulas foi contratado junto do Olympiakos, por empréstimo válido até final da temporada.

Trata-se de um médio centro, de 20 anos, internacional sub-19 e sub-21 pela Grécia e que na época passada conquistou a Youth League pelo Olympiakos.

Bakoulas fez toda a formação no clube grego, mas quando era iniciado ainda teve uma passagem de uma temporada pelo Pinhalnovense.