O Rio Ave anunciou a contratação de Samuel Alves, proveniente do Botafogo. O jovem avançado, de apenas 18 anos, assina até 2030.

Na temporada passada, o atleta apontou seis golos e duas assistências em 19 jogos pela formação sub-20 do emblema brasileiro, tendo ainda somado um jogo na equipa principal.

Em comunicado, o Rio Ave deseja «os maiores sucessos pessoais e profissionais».