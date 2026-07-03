Rio Ave
Há 25 min
OFICIAL: Samuel Alves reforça o ataque do Rio Ave
Avançado de 18 anos chega do Botafogo e assina até 2030
AL
Avançado de 18 anos chega do Botafogo e assina até 2030
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O Rio Ave anunciou a contratação de Samuel Alves, proveniente do Botafogo. O jovem avançado, de apenas 18 anos, assina até 2030.
Na temporada passada, o atleta apontou seis golos e duas assistências em 19 jogos pela formação sub-20 do emblema brasileiro, tendo ainda somado um jogo na equipa principal.
Em comunicado, o Rio Ave deseja «os maiores sucessos pessoais e profissionais».
Samuel Alves é reforço! 😍— Rio Ave FC (@RioAve_FC) July 3, 2026
Avançado brasileiro chega do Botafogo e é reforço do Rio Ave FC.
Bem-vindo Samuel. 🤝#HonrarAHistória #rioavefc pic.twitter.com/DryeX3U783
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