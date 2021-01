Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, em conferência de imprensa, depois do empate diante do Sporting (1-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da 14. ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Foi uma primeira parte muito competente, mas em que não conseguimos sair em transição frente a um grande Sporting que está a fazer uma grande época. Na segunda parte já conseguimos sair pelo meio, com o Francisco Geraldes. Queremos ganhar em qualquer campo, é essa a nossa convicção. Temos a convicção que podíamos ter ganho o jogo hoje. Queria lembrar que o FC Porto foi o único que tinha conseguido empatar aqui, todas as outras equipas perderam.

[Equipa entrou retraída na primeira parte, não podia ter jogado logo como jogou na segunda parte?]

- O nosso propósito era esse, mas o jogo não decorre sempre como a gente planeia. Na primeira parte não conseguimos sair pela zona central. Foi isso que corrigimos na segunda parte, quando ganhámos a bola. Na segunda parte podia ter dado para ganharmos o jogo, mas não deu.

[Não sentiu que o Rio Ave perdeu força com a saída do Francisco Geraldes?]

- Sim. No meio-campo não é muito normal ficarmos sem três jogadores como nos aconteceu esta semana. Para a semana de certeza que isso vai melhorar, mas o Chico estava muito desgastado, foi ele que deu indicação para sair. O Chico estava muito bem, estava a pôr o Dala e o Mané na cara do jogo, mas teve de sair. Queremos construir uma equipa competente, que jogue para ganhar todos os jogos.