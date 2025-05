Petit, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa, após o empate, por 3-3, frente ao Nacional, no encontro da 33.ª jornada da Liga:

«Em primeiro lugar, acho que fizemos uma boa primeira parte. Fizemos três golos e, a meu ver, mais um pois não há falta nenhuma. Depois, na segunda parte, não entrámos bem e deixamos o Nacional acreditar e também tivemos demasiados erros de arbitragem, com um lance claríssimo de grande penalidade, mais o golo que anulou na primeira parte. Mas poderíamos ter matado o jogo com o 4-1».

«Não foi a segunda parte que nós queríamos, mas também por muitos erros por parte da arbitragem. Logo na primeira parte meteram-nos amarelos aos nossos jogadores, e nem foi um jogo muito duro. Mas isso intimidou um pouco os nossos jogadores».

«Acho que foi uma má arbitragem por parte deste senhor [Bruno Costa]. Já no jogo com o Moreirense, também já tínhamos marcado um penálti fora da área, que marcou, não teve dúvidas e depois foi chamado pelo VAR e reverteu. Hoje foi chamado pelo VAR, há um penalti claríssimo, já vi as imagens, e fazíamos o 4-1 e matávamos o jogo».