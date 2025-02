Petit anunciou este sábado que o Rio Ave está «preparado» para enfrentar um AVS «diferente» este domingo (15h30), após a mudança no comando técnico na equipa da Vila das Aves.

«Será uma equipa diferente, que pode apresentar outro sistema. O Rui Ferreira chegou agora, mas sabemos o que fez em outros trabalhos. Jogou com uma linha [defensiva] de cinco, mas também jogou com uma de quatro. Vamos estar preparados, conhecemos bem o AVS. Sabemos o que vão querer, mas temos de dar o nosso melhor para ganhar», disse o treinador dos vila-condenses em conferência de imprensa.

Este duelo com os avenses vai permitir um reencontro com o defesa central Aderllan Santos, antigo capitão e defesa central do Rio Ave que, na última janela de transferências, rumou, de forma inesperada, para o AVS.

«Faz parte do futebol. Aderllan teve história bonita aqui, mas os ciclos no futebol, hoje em dia, são diferentes. Já não há jogadores a começar e a acabar no mesmo clube. São ciclos curtos. Espero que seja feliz, mas nós também queremos ser felizes e ganhar os três pontos», comentou o treinador.

O Rio Ave vem de um empate, frente ao Arouca (1-1), na última jornada da Liga, arrancado no período de compensação, que o técnico reconheceu ter sido «feliz» para a sua equipa.

«Foi um jogo difícil, contra uma equipa que vinha de um bom momento. Fomos felizes, mas a motivação, os comportamentos a atitude têm de ser sempre iguais. Temos tido um campeonato competitivo e com muitas surpresas e já amanhã [domingo] vamos apanhar um adversário que quer dar a volta à situação. Nós queremos continuar a evoluir como equipa», afirmou.

Nos últimos seis desafios do campeonato, o conjunto da foz do Ave soma apenas uma derrota, frente ao líder Sporting, numa estabilidade de resultados que Petit pretende prolongar, mas com a equipa a evoluir.

«Queremos continuar a evoluir os jogadores para que o coletivo seja mais forte. Peço-lhes mentalidade ganhadora e, se treinarmos bem, vamos estar mais preparados para dar uma boa resposta. A evolução faz parte dos bons resultados. Amanhã temos de evoluir e ser competentes, com e sem bola», destacou ainda Petit.

Para este desafio, os vila-condenses ainda não podem contar com os lesionados Petrasso, Brandon Aguilera e Toto Medina.