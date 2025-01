O treinador do Rio Ave expressou este domingo a satisfação com o crescimento da equipa e destacou a intenção de manter a consistência de resultados no jogo contra o Gil Vicente, na segunda-feira, para a 17.ª jornada do campeonato.

«Queremos dar continuidade ao último jogo [vitória por 2-1 sobre o Nacional]. Desde a nossa entrada no Rio Ave, tivemos quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e queremos dar consistência ao que temos feito», afirmou Petit em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Petit destacou que a equipa está «mais entrosada», embora ainda haja aspetos a melhorar, especialmente na defesa.

«Temos de mostrar um futebol atrativo, mas minimizar as chances do adversário. No ataque temos estado bem, mas temos sofrido alguns golos. Temos de ser mais espertos e solidários defensivamente», analisou.

Com uma das defesas mais batidas do campeonato (27 golos sofridos), o treinador reconhece a necessidade de melhorias nesse setor e apontou a objetivos mais ambiciosos na tabela.

«Somos uma equipa forte, e temos de olhar para cima na tabela classificativa. Se vencermos este jogo, ficamos com os mesmos pontos do oitavo classificado e, depois, estamos perto do sexto lugar», sublinhou.

Apesar do otimismo, Petit prevê dificuldades frente ao Gil Vicente, elogiando o adversário.

«Vamos defrontar uma equipa com qualidade e bem trabalhada, que em casa só perdeu um jogo esta época e vem de quatro resultados positivos. Tem critério na saída de bola e qualidade nos corredores. É um adversário, às vezes, parecido com a nossa equipa, mas temos de nos focar no que temos para fazer», afirmou.

Quanto ao mercado de transferências, o técnico garantiu que o clube está preparado para mudanças no plantel.

«Falo todos os dias com a administração e abordamos aquilo que podemos melhorar em algumas posições. Estamos preparados para saídas e entradas. Faz parte do mercado. Temos identificado alguns jogadores», revelou.

O Rio Ave, 10.º classificado, com 19 pontos, enfrenta o Gil Vicente, 11.º, com 18, na segunda-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos. O encontro será arbitrado por David Rafael Silva.