Depois da derrota do Rio Ave na receção ao Sporting (0-3), na noite deste sábado, Petit falou à flash da Sport tv.

«Foi um jogo difícil para nós, contra uma belíssima equipa. Sofremos aos 3m, o que torna tudo mais difícil. Ainda assim, deveríamos ter feito mais, fomos pouco agressivos e tivemos pouca bola. Ganhámos poucos duelos. Ao intervalo tentámos corrigir a pressão, para que fossemos mais compactos. Depois, faltou discernimento e a equipa ficou partida. Devemos crescer e ganhar maturidade. Em momentos ofensivos faltou-nos unidades. Há que descansar e preparar o próximo jogo.»

«Falar depois do jogo terminar é mais fácil. O Clayton é uma referência para nós, mas devemos crescer ofensivamente. Faltou frescura. Há muitos jogadores ainda a conhecerem-se. A partir de segunda-feira vamos corrigir os erros.»

«Acho que devemos fazer mais, ser mais intensos e agressivos. A mentalidade é passada nos treinos, face à intensidade dos treinos e dos duelos. Tentamos incutir essa mentalidade. Não queríamos perder em casa, mas algum dia aconteceria. Vamos continuar a crescer.»

«Fábio Ronaldo e Amine? Vou fazer um balanço no final do mercado, que está sujeito a entradas e saídas. Falarei no final do mercado.»