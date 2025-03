Petit, treinador do Rio Ave, falou à flash da Sport tv depois da derrota na receção ao Benfica (2-3).

«Tinha dito aos jogadores que quando as equipas “grandes” vêm de um jogo de Liga dos Campeões, chegam fortes, tentam resolver o jogo rapidamente. O Benfica empurrou-nos para trás e tivemos dificuldades no lado direto, nas costas do Vrousai. Nunca conseguimos fechar esse corredor. E também não conseguíamos sair em contra-ataque, porque estávamos recuados. Ainda assim, conseguimos duas oportunidades, pelo Clayton. O Benfica teve um volume superior até ao intervalo.»

«Na segunda parte tentámos mudar, mas o segundo golo do Benfica é antecedido de falta sobre o Clayton. Fiquei com dúvidas. Depois, uma grande reação da nossa parte. Mais tarde, numa transição, sofremos o 2-3. Poderíamos ter matado aquela jogada mais cedo. Aquela transição, aos 85 minutos, não pode acontecer. A partir daí, tentámos mudar, lançámos jovens. Valeu pela reação da equipa.»

«Faltou alguma maturidade esta noite, as faltas são para se fazer. Mas, quero incutir a mentalidade vencedora. Devemos continuar a trabalhar.»

«O Benfica aproveitou bem as bolas paradas ao segundo poste, porque por vezes falha a comunicação entre os nossos jogadores. Ao intervalo ajustámos e melhorámos.»

«O jogo menos conseguido em Vila do Conde foi contra o Sporting, não conseguimos praticar a nossa identidade. Há pormenores pelos quais pagámos, o que faz parte do crescimento da equipa.»