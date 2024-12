Petit, treinador do Rio Ave, está convencido que a equipa está a ganhar maturidade na gestão de resultados e espera melhorias já no jogo desta segunda-feira frente ao Estrela da Amadora, na 15.ª jornada da Liga.

«É fruto do crescimento da equipa. Ainda falta alguma maturidade para controlar os momentos do jogo, mas analisamos, falamos com os jogadores e corrigimos, para que na próxima vez a equipa saiba gerir melhor o resultado», afirmou o técnico, referindo-se ao empate da última jornada com o Vitória de Guimarães (2-2), em que os vila-condenses desperdiçaram uma vantagem de dois golos.

«Já no jogo anterior, com o Moreirense, nos tinha acontecido isto, mas ainda conseguimos chegar ao 3-2. Temos de saber gerir melhor, com mais experiência e ratice. Acredito que neste desafio já estejamos melhor», acrescentou.

Petit elogiou o Estrela da Amadora, destacando a intensidade e a experiência do adversário, mas mostrou-se confiante em relação aos argumentos que o Rio Ave pode apresentar. «O Estrela mete muita intensidade no jogo. Tem jogadores experientes e de qualidade, muitos deles que conheço bem porque já trabalharam comigo. Preparamo-nos da melhor maneira, com mentalidade ganhadora, para ir à procura dos três pontos. Com isso, podemos encostar nas equipas que estão acima de nós»

Com seis semanas de trabalho em Vila do Conde, Petit, que soma duas vitórias, um empate e uma derrota no campeonato, destacou a evolução da equipa. «Estamos a crescer na ideia de jogo e na tabela. Se conseguirmos os três pontos, damos um salto classificativo. O objetivo é sempre fazer melhor que na época passada», destacou ainda.

O Rio Ave, 11.º classificado com 16 pontos, defronta o Estrela da Amadora, 16.º com 12, às 20h45, no Estádio José Gomes, com arbitragem de Iancu Vasilica.