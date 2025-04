Petit quer dar seguimento ao triunfo na visita ao Moreirense, vencendo na receção ao Santa Clara, na 30.ª jornada da Liga. Antes do regresso à casa emprestada do Rio Ave, em Paços de Ferreira, o treinador apontou ao principal objetivo: a manutenção.

«Temos de trabalhar da mesma forma, com os jogadores que têm de jogar, porque há lesões e castigos. O campeonato não está feito, queremos sempre fazer melhor. Se queremos melhorar a marca dos 37 pontos, primeiro há que chegar aos 35. No futebol, a última imagem é a que fica.»

«Há sempre erros, mas o que nos estava a custar caro eram esses pormenores que resultavam em golos. Fosse uma bola parada, uma desatenção ou falta de comunicação. No último jogo, fomos rigorosos, a equipa portou-se bem», analisou, em conferência de imprensa.

Na primeira volta, nos Açores, o Santa Clara venceu por 1-0, acumulando pontos que permitem estacionar no 6.º lugar.

«O Santa Clara é uma equipa de qualidade. No ano passado, conseguiu a subida e este ano deu seguimento. Está a fazer um bom campeonato. Sabemos onde nos podem causar problemas e também o que podemos aproveitar. É um adversário de intensidade alta, muito agressivo», acrescentou.

Petit comentou que Ole Pohlmann e Omar Richards continuam em dúvida, enquanto Panzo está castigado, por acumulação de cinco cartões amarelos. Quanto a Petrasso, continua a recuperar de lesão.

O Rio Ave é 11.º classificado, com 32 pontos, e recebe o Santa Clara pelas 15h30 desta sexta-feira. A partida conta com arbitragem de Sérgio Guelho e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.